Форвард Артем Дзюба прокомментировал ситуацию с задержаниями болельщиков после матча 18-го тура РПЛ (1:0).

— Вы не требуете наказания людей. А в курсе истории с задержаниями накануне матча?

— Да. Я всегда был против закрытия фанатских трибун и задержаний болельщиков без причин. Но надо разбираться в каждом случае отдельно и в рамках правового поля.

Мне неприятно, что из-за выходки отдельных лиц используют мое имя и пытаются очернить все фанатское движение. Читал, что были пьяные, что люди матерились. Видел в соцсетях, что несовершеннолетнего отпустили.

Мы не знаем повода, и проще всего сейчас написать, что «всех задержали из-за Дзюбы». Но если вы пьете, материтесь в общественном месте, устраиваете драки, причем тут Дзюба?

Не понимаю, когда говорят о закрытии секторов — пострадают много адекватных, преданных клубу болельщиков. Это перегиб. Футбол для народа.

Мне говорят, что оскорбления — часть фанатской культуры. А по мне — как раз отсутствие этой культуры. Пора остановиться, не цепляться к словам, видеть позитив, понимать шоу.

Когда я говорил, что будет война, не имел в виду плохого — мы бьемся на поле, ты забываешь обо всем, сражаешься. А после матча — жмем друг другу руки. Это нормально, – сказал Дзюба.

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