Журналист Василий Уткин высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

«Ну, оскорбили тебя, ну обиделся ты, это повлекло за собой целую цепную реакцию. Ну и где ты все это время находишься?

Как ты можешь уехать ужинать, если там кто-то что-то про тебя прокричал, и людей заперли на две ночи. И после этого даже суд отказался рассматривать причины их задержания. Вы понимаете? Ну это же бред полный.

Нужно понимать, что эта история очень хорошо показывает, что уже давно не человек. Он не человек с его проявлениями, он даже, возможно, писать не ходит, понимаете? Артем Дзюба — это бренд.

Ему даже постоянно несут детей. Он даже поехал в детский дом, вместо того, чтобы поехать в КПЗ и осовободить оттуда людей, сказать, что он абсолютно на них не в обиде и зла не держит.

А подумайте, почему детей запрещено использовать в рекламе. Да потому что около детей все кажутся милыми, славными, трогательными.

Между тем Дзюба — это уже бренд. Запретите Дзюбе рекламироваться детьми. Ну запретите. Хотя бы морально», – сказал Уткин.

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