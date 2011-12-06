Фанаты «Локо»: «Может быть, Дзюба задумается, почему болельщики относятся к нему или нейтрально, или резко негативно?»

Объединение фанатов United South опубликовало заявление в связи с недавними задержаниями болельщиков «Спартака».

«Отношение полиции и органов правопорядка к фанатам нас давно не удивляет. Но сейчас началась новая волна странного давления и преследования людей, поддерживающих свои клубы.

Примеры последнего времени:

- беспредел в Самаре на финале Кубка, где часть обычных болельщиков «Локомотива» забрали из паба и увезли в отделение, а позже запретили согласованный перфоманс;

- проблемы с полицией у болельщиков из-за обычных предматчевых мирных проходов в Екатеринбурге и Казани;

- массовые задержания болельщиков «Спартака», которые якобы должны были то ли устроить драку, то ли задели хрупкие струны души Артема Дзюбы.

Никто не объясняет настоящую причину полицейского произвола. Хотя в первой ситуации, например, достаточно было бы просто показать те самые «изъятые» капы, бинты и биты, которыми собирались воевать болельщики. Во второй – показать, чем именно угрожали горожанам болельщики, которые вместе с соперниками шли к стадиону.

А в третьей… Может быть, задумается, почему большая часть фанатского сообщества относится к нему или нейтрально, или резко негативно? Возможно, причина в том, что в отличие от него самого, болельщик, которого Дзюба посылает на три буквы, не может подключить к «защите чести и достоинства» едва ли не всю полицию Санкт-Петербурга?

Нередко, когда один из фанатских движей оказывается в беде, это остается в пределах клубных цветов. Но сегодня все понимают, что закрасить серым могут любого и в любой момент. Даже привезти из другого города, если потребуется.

Футбол в России — для болельщиков. Не только на месяц проведения Чемпионата мира. Футбол — для фанатов! Свободу Ультрас!» – сказано в заявлении болельщиков.

«Я не идеален, но оскорблять себя не дам». Дзюба говорит, что не ходил к Прядкину, он против закрытия фанатских трибун