Фанат «Спартака»: «Люди, наказывающие болельщиков, подставляют Дзюбу, превращая его из героя во врага»

Болельщик «Спартака» Кирилл рассказал об условиях в камере после задержания на матче молодежной команды красно-белых с «Зенитом».

«В каждой камере были клопы, вши, блохи. Сами камеры грязные, сильно воняло мочой. Спать надо было вдвоем на скамейке из четырех дощечек. Хорошо, что она длинная – комнатка была три на четыре, поэтому доска была размером четыре метра. Спали голова к голове.

Самое плохое – время могли спросить только у проходящих мимо сотрудников. Было какое-то отчаяние, непонимание – что происходит?

Под вечер дали суп, есть можно было. А к моему сокамернику, он из Питера, приходила жена. Она передавала воду, влажные салфетки, заказала нам пиццу. Но нам ничего не отдали. Оказалось, что пиццу съели сами сотрудники», – рассказал Кирилл.

Также фанат высказался об отношении к форварду Артему Дзюбе.

«Артем просто дал повод, чтобы в фанатском движении стали закручивать гайки. Хотя после оскорблений Кононова никаких арестов не было, а как только оскорбили Дзюбу – пошло раздувательство этой темы.

Как отношусь к Дзюбе? Мне на него вообще пофиг. Пусть играет как угодно. Я болею за , я не против кого-то. Мне было интересно посмотреть матч, я взрослый человек, у которого на неделе два выходных дня, и в это время я хочу расслабиться. В политику я тоже не лезу.

Но после этой ситуации у меня к Дзюбе появилась вражда, хотя до этого ее не было. Люди, наказывающие болельщиков просто так, подставляют Дзюбу. Они превращают его из героя во врага», – заявил болельщик.

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