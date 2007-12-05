Слуцкий не хочет работать в АЕК. Он рассматривает другие варианты в Европе

Журналист Сергей Егоров поделился информацией о будущем экс-главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.

«По моей информации, хочет, хочет и очень хочет, но не видит взаимности.

Леонид Викторович отправляет к агенту, что на данном этапе означает – нет.

Вероятно, Слуцкий рассматривает иной / иные варианты в Европе – либо уже реальные, либо потенциальные», – написал Егоров.

Ранее сообщалось, что Слуцкий ведет переговоры с АЕК. Также стало известно, что греческий клуб предложил ему контракт на 1,5 года.

«Витесс» не хотел увольнять Слуцкого – тренера обожали игроки. Но сам Леонид, кажется, устал