Артем Дзюба: «Спартак» воспрял, это приятно, он нам всем нужен сильный. Когда-то они нас обыграют»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о выступлениях «Спартака» после назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера. 

«Не знаю, что, как и чего, но мне нравится Тедеско. Мы с ним немножко поцапались, но в перерыве его помощники дали «пятачки» — это эмоции, нет проблем.

Он пришел в незнакомый чемпионат, незнакомую команду, тяжело сразу наладить. Видно, что пытается сбалансировать оборону, плясать от печки.

Мне кажется, команда скорее жива, чем мертва — в какой-то момент сезона она просто поплыла. Сейчас воспряла, это приятно, всем нам нужен сильный «Спартак».

Чем сильнее соперник, тем интереснее матчи. Но в воскресенье ни в одном компоненте «Спартак» нас не переиграл.

Рано или поздно красно-белые нас победят — когда-то же это случится — и я признаю, что они оказались сильнее. Но сейчас выиграли мы, имея вдесятером не меньше моментов.

Первый тайм полностью за нами, даже в шоке были, что москвичи не могли выйти из обороны», – сказал Дзюба.

Семак обыграл Тедеско прессингом и заменами. В большинстве «Спартак» был слишком предсказуем

«Спартак» слишком сырой, чтобы играть с «Зенитом» на равных. Это был максимум

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