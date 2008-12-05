Источник рассказал подробности о массовых задержаниях перед игрой 18-го тура РПЛ — «Спартак», сообщает «Спорт-Экспресс».

«Задержания нарушителей были запланированными действиями московских и петербургских правоохранительных органов по предотвращению массовой драки днем в черте города за сутки до матча. Все задержанные — представители так называемого околофутбола, они были без атрибутики команд. У всех изъят спортивный инвентарь для боев: капы, бинты, маски.

Реально задержано порядка 100 человек из Москвы и 20 их Петербурга, остальным удалось скрыться — на стадион они даже не собирались. Кроме того, непосредственно по ходу матча по статье 20.31 Административного кодекса РФ задержаны 8 болельщиков с гостевой трибуны и 17 — с домашних секторов.

Одним из задержанных представителей оказался Валерий Бевз — заводящий фан-сектора. Он инсценировал плохое самочувствие, полиция вызвала скорую помощь, которая доставила Бевза в Мариинскую больницу, откуда он скрылся и уехал в Москву.

При этом Бевз проходит свидетелем по уголовному делу о драке, которое длится уже более года: у него было постановление о приводе свидетеля, и он добровольно прибыл в Санкт-Петербург для дачи свидетельских показаний», – рассказал источник.

По информации того же источника, все задержания можно расценивать как меры правоохранительных органов в рамках подготовки к обеспечению безопасности матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге, и не имеют ничего общего с оскорблениями форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

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