Директор «Юве»: «Золотой мяч» – цель Роналду на следующий год. Он хочет доказать, что номер один везде»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о том, что форвард команды продолжит бороться за «Золотой мяч» в следующем году.

«Золотой мяч» наверняка станет его целью на следующий год, с победой в Лиге чемпионов он мог бы быть ближе к нему.

Он конкурентоспособен и амбициозен, хочет доказать, что он номер один везде», – отметил Паратичи.

В нынешнем году португалец занял третье место в голосовании за «Золотой мяч», пропустив вперед защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и форварда «Барселоны» .

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