Директор «Юве»: «Золотой мяч» – цель Роналду на следующий год. Он хочет доказать, что номер один везде»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о том, что форвард команды Криштиану Роналду продолжит бороться за «Золотой мяч» в следующем году.
«Золотой мяч» наверняка станет его целью на следующий год, с победой в Лиге чемпионов он мог бы быть ближе к нему.
Он конкурентоспособен и амбициозен, хочет доказать, что он номер один везде», – отметил Паратичи.
В нынешнем году португалец занял третье место в голосовании за «Золотой мяч», пропустив вперед защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Криш пропустил церемонию вручения ЗМ ради приза лучшего игрока Серии А. И не выходил из машины, пока его не награждали