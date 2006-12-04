Директор «Юве»: «Золотой мяч» – цель Роналду на следующий год. Он хочет доказать, что номер один везде»

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Золотой мяч Фабио Паратичи Футбол

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о том, что форвард команды Криштиану Роналду продолжит бороться за «Золотой мяч» в следующем году.

«Золотой мяч» наверняка станет его целью на следующий год, с победой в Лиге чемпионов он мог бы быть ближе к нему.

Он конкурентоспособен и амбициозен, хочет доказать, что он номер один везде», – отметил Паратичи.

В нынешнем году португалец занял третье место в голосовании за «Золотой мяч», пропустив вперед защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Криш пропустил церемонию вручения ЗМ ради приза лучшего игрока Серии А. И не выходил из машины, пока его не награждали

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