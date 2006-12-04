РФС о задержании фанатов «Спартака» в Петербурге: «Безопасность и соблюдение прав болельщиков – приоритеты нашей работы»

РФС выступил с заявлением по поводу задержания фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге в преддверии матча РПЛ с (0:1).

«РФС продолжает внимательно следить за ситуацией с задержаниями болельщиков, которые приехали на матч в Санкт-Петербурге.

Воздержимся от оценок произошедшего до тех пор, пока не будут представлены официальные разъяснения правоохранительных органов.

Безопасность и соблюдение прав болельщиков – приоритеты нашей работы», – говорится в сообщении.

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