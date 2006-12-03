«Спартак» направит в РФС письмо со спорными судейскими решениями матча «Зенитом»

«Спартак» остался недоволен работой арбитра Виталия Мешкова в матче с (0:1).

«На сегодняшний момент собирается прислать письмо с подборкой видео, которое мы отправим на экспертную комиссию. У нас прошла информация, что «Спартак» напишет по нескольким моментам, пока письма никого нет.

Тедеско заявлял, что там был пенальти на Ракицком, мы этот эпизод сразу отправили на экспертную комиссию», – сказал глава департамента судейства РФС Александр Егоров.

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