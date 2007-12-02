Медведев о словах Тедеско про судейство: «Скорее «Зениту» надо сетовать на несправедливое удаление»

Генеральный директор Александр Медведев прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.

«Очень напряженная игра. В первом тайме очевидно было, что «Зенит» доминировал и контролировал ход матча. Во втором тайме незаслуженно, на мой взгляд, был удален Оздоев. Там была борьба, Оздоев не бил, ни локтем ни рукой. Да, в борьбе рука попала по голове игроку , но там не было акцентированного и умышленного удара, однако судьи приняли такое решение.

Играть вдесятером против любой команды тяжело, а уж против «Спартака» это особенно тяжело, когда у них быстрые и атакующие игроки в атаке. Но «Зенит» не только выдержал, но и создал два 100% голевых момента, но Ерохин и Дзюба не сумели их реализовать.

«Зенит» сегодня самоотверженно боролся и не дал «Спартаку» ничего создать, у красно-белых сегодня по существу была всего пара моментов на гол: когда мяч попал в штангу после удара Понсе, и когда спас Кержаков.

Слова Тедеско про судейство, что если так будет продолжаться, то нет смысла играть в футбол? Я не знаю, что имел в виду Тедеско. Видимо, он обращал внимание на апелляцию своих игроков к судьям, которые разводили руки и призывали, чтобы штрафные назначались в сторону «Зенита», или искали несуществующие пенальти в ворота «Зенита».

Так что тут скорее «Зениту» надо было сетовать на несправедливое удаление, но я считаю, что судейская бригада работала четко, не поддавалась на симуляции игроков обеих команд, судья давал бороться», — сказал Медведев.

Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.

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