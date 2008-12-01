Около 200 болельщиков «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге («Р-Спорт»)

сегодня примет «Спартак» в 18-м туре РПЛ.

Накануне полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского клуба, сообщил «Р-Спорту» источник, знакомый с ситуацией.

«Ночью были полицейские рейды по барам, на улицах города. Людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделения.

По моей информации, им вменяют мелкое хулиганство, какие-то беспорядки, но люди вообще ничего не делали, не совершали противоправных действий.

Задержали примерно 150-200 болельщиков , – сообщил источник.

Ранее появилась информация о том, что более 80 фанатов «Спартака» получили административные штрафы в Петербурге.

«Зенит» и «Спартак» сыграет сегодня, 1 декабря. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Вражда «Спартака» и «Зенита» началась из-за ЦСКА и легендарного Щелчка. Арматура, угрозы, стрельба в воздух – было жутко