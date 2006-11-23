принял меры в отношении людей, незаконно перепродающих билеты на матчи команды.

«Заблокировано более 300 клубных карт», – сообщили «РБ-Спорт» в пресс-службе клуба.

В конце сентября коммерческий директор «Локомотива» Марат Фаттахов говорил, что на тот момент клуб пожизненно заблокировал клубные карты 169 перекупщикам.

Эти болельщики не смогут приобрести абонемент, покупать билеты на закрытые для остальных секторы и получать другие преференции.

Многие купили поддельные билеты на «Юве» (кто-то даже за 64 тысячи) и узнали об этом на входе. Их спас «Локо»

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