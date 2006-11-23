ВАР ошибочно отменил 4 верных решения судей в 10-м и 11-м турах АПЛ

Глава судейского корпуса АПЛ Майкл Райли сообщил об ошибках в работе системы ВАР.
До перерыва на матчи сборных – в 10-м и 11-м турах Премьер-лиги – было зафиксировано четыре случая некорректной работы ВАР, когда неверно отменялись решения судей.
«Мы далеки от совершенства, и нам нужно улучшать то, что мы делаем», – сказал Райли на собрании с представителями всех 20 клубов лиги.
Речь идет о следующих эпизодах:
«Брайтон» – «Эвертон» (3:2), 26 октября. Пенальти на 77-й минуте встречи в ворота гостей за фол на форварде Аароне Коннолли.
«Норвич» – «Манчестер Юнайтед» (1:3), 27 октября. Пенальти в ворота хозяев в первом тайме встречи за фол на вингере Дэниэле Джеймсе.
«Арсенал» – «Кристал Пэлас» (2:2), 27 октября. Победный гол Сократиса Папастатопулоса был отменен из-за фола Кэлума Чемберса.
«Уотфорд» – «Челси» (1:2), 2 ноября. Пенальти в ворота гостей за фол на вингере Жераре Деулофеу.
В АПЛ очень недовольны VAR. Клубы и босс судей два часа обсуждали, что делать (но почти ничего не придумали)
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