ВАР ошибочно отменил 4 верных решения судей в 10-м и 11-м турах АПЛ

Глава судейского корпуса АПЛ Майкл Райли сообщил об ошибках в работе системы ВАР.

До перерыва на матчи сборных – в 10-м и 11-м турах Премьер-лиги – было зафиксировано четыре случая некорректной работы ВАР, когда неверно отменялись решения судей.

«Мы далеки от совершенства, и нам нужно улучшать то, что мы делаем», – сказал Райли на собрании с представителями всех 20 клубов лиги.

Речь идет о следующих эпизодах:

«Брайтон» – (3:2), 26 октября. Пенальти на 77-й минуте встречи в ворота гостей за фол на форварде Аароне Коннолли.

«Норвич» – (1:3), 27 октября. Пенальти в ворота хозяев в первом тайме встречи за фол на вингере Дэниэле Джеймсе.

– «Кристал Пэлас» (2:2), 27 октября. Победный гол Сократиса Папастатопулоса был отменен из-за фола Кэлума Чемберса.

«Уотфорд» – (1:2), 2 ноября. Пенальти в ворота гостей за фол на вингере Жераре Деулофеу.

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