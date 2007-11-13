Юрген Клопп: «ВАР может работать лучше, но никогда не будет на 100% точным»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о работе системы видеопомощи арбитрам (ВАР).

«ВАР может работать лучше. Система никогда не будет точной на 100%, все это знают. Однако есть пара вещей, которые работают неправильно.

ВАР должен становиться лучше в части определения офсайдов и игры рукой. От УЕФА поступало несколько хороших идей на тему того, как мы можем разобраться с этим. Так что все работают над улучшениями.

Место для ошибок все равно остается. Этим занимаются людьми, а люди не идеальны. Никто и не просит об идеальной работе, мы просто хотим правильных решений», – сказал Клопп.

Судьи правильно засчитали оба мяча «Ливерпуля». До игры рукой Трента мяч попал в руку Бернарду, Салах не был в офсайде

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