Глава КДК РФС: «У Гончаренко дисциплинарное нарушение, у Семака оскорбление — «козлы»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сравнил дисквалификацию главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на один матч за высказывания в адрес арбитра Станислава Васильева с наказанием тренера «Зенита» Сергея Семака.

— Получается, Гончаренко наказали так же, как и Семака, который назвал судей «козлами». Почему решили приравнять действия тренеров?

— Я на эту тему вам отвечать не могу. Это конфиденциальная информация.

Гончаренко наказан по первому пункту 95-й статьи дисциплинарного регламента «Оскорбительное поведение с использованием ненормативной лексики».

— Разве Гончаренко кого-то оскорбил? Разве назвал неприличным словом судью Васильева?

— Объясняю. Откройте дисциплинарный регламент. Там четко написано — использование ненормативной лексики, оскорбление и оскорбительные жесты.

Выходит, три составляющие данной статьи, три признака! У Семака было оскорбление — слово «козлы».

— А у Гончаренко?

— Оскорбления не было. Речь идет об использовании ненормативной лексики.

— Ну тогда чуть ли не каждого футболиста можно дисквалифицировать на два матча за их реакцию на поле на решение судей? По губам, по телекартинке уж точно можно прочитать, какие слова они используют...

— Если вы умеете читать по губам, то вы удивительный человек.

— Но ведь порой четко слышна ненормативная лексика.

— В данном случае имеет место дисциплинарное нарушение со стороны Гончаренко. Мы его рассмотрели в соответствии с рапортом судей. Все три судьи написали рапорты.

— Что указали судьи? Они же не написали, что Гончаренко их оскорблял?

— Совершенно верно. Оскорблений, по их данным, не было. Но в разговоре с судьями была использована ненормативная лексика. Что по закону непозволительно, – сказал Григорьянц.

Гончаренко наехал на судей в перерыве игры с «Сочи». Употребил слова «#####», «######» и «#####»

«Не надо с этими козлами разговаривать!» Семак извинился за эту фразу помощнику про судей

Собери команду в первой в истории фентези-лиге по Dota 2 и выиграй iPhone 11, клавиатуру, игровую мышь и многое другое!