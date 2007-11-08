Майка Ричардс о лучшем игроке в истории: «Месси. Роналду я пару раз остановил»

Экс-защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Майка Ричардс поделился мнением о форвардах и Криштиану Роналду.

– Кого назовешь лучшим в истории?

– Я назову Лионеля Месси. Просто потому, что я играл против Роналду и пару раз остановил его.

– Это было действительно так легко?

– Я бы не сказал, что легко (смеется). Был матч на «Олд Траффорд», и я хорошо сыграл против него, а к Месси я не мог подобраться.

Лионель пользуется пространством. Ты думаешь, что поймал его, а он потом просто очень быстро поворачивается. Против него не может быть плана действий.

Как только он получит мяч, просто попытайся сфолить на нем. Не дать ему войти в ритм. Просто невозможно остановить его.

Они [Месси и Роналду] – два величайших игрока всех времен, цифры говорят сами за себя, но я бы сказал, что против Лионеля Месси играть сложнее, – сказал Ричардс.

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