Садьо Мане: «Месси и Роналду – монстры. Мне все еще далеко до них»

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане высказался о борьбе за «Золотой мяч», а также поделился мнением о форвардах и Криштиану Роналду.

О «Золотом мяче»

«Честно говоря, как я уже говорил, [ мяч»] – моя детская мечта. Я один из кандидатов на приз, потому что работал в течение длительного времени. Эта награда скорее мечта, чем навязчивая идея, в первую очередь я служу команде.

И если я могу выделиться в команде, то, конечно, «Золотой мяч» всегда был моей мечтой. Невероятно, когда мечты сбываются. Все сенегальцы, мои друзья, моя семья были бы очень рады, я тоже был бы счастлив.

Этот приз – дополнительная мотивация для меня. Приятно, когда Это′О, Дрогба, которые являются легендами африканского футбола, говорят обо мне».

О Месси и Роналду

«Эти игроки монстры. Думаю, мне все еще далеко до них. Я сделаю все возможное, чтобы приблизиться к ним», – сказал Мане в эфире L’Equipe du Soir.