Месси обошел Роналду по голам на клубном уровне. Лео провел на 119 матчей меньше

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче 11-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (5:1).
32-летний аргентинец забил 608 голов на клубном уровне, проведя 695 матчей за 16 сезонов. Всю карьеру Месси выступал за «Барселону».
Таким образом, Месси обогнал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который забил 606 голов за 814 игр (согласно данным Transfermarkt, Роналду провел 813 матчей), которые он провел за 18 сезонов.
В среднем Месси забивает 0,87 гола за игру, Роналду – 0,74.
Месси за вечер раскрыл все грани гениальности и сделал 4 гола