Месси обошел Роналду по голам на клубном уровне. Лео провел на 119 матчей меньше

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче 11-го тура с «Вальядолидом» (5:1).

32-летний аргентинец забил 608 голов на клубном уровне, проведя 695 матчей за 16 сезонов. Всю карьеру Месси выступал за «Барселону».

Таким образом, Месси обогнал форварда «Ювентуса» , который забил 606 голов за 814 игр (согласно данным Transfermarkt, Роналду провел 813 матчей), которые он провел за 18 сезонов.

В среднем Месси забивает 0,87 гола за игру, Роналду – 0,74.

Месси за вечер раскрыл все грани гениальности и сделал 4 гола