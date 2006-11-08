Жена Тарасова: «Никто мне не дает лещей. Рукоприкладство в нашей семье – табу!»

Анастасия Тарасова, жена экс-хавбека «Локомотива» , прокомментировала слова мужа о применении физической силы в отношении женщин.

«Я не привыкла комментировать ситуации, занимающие лидирующие позиции, но здесь, когда СМИ решили сделать меня жертвой домашнего насилия, я молчать не стану.

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Для начала небольшое отступление. Мне очень стыдно за наших журналистов, особенно за личностей, на которых подписано огромное количество людей и которые официально являются представителями Российской Массовой Коммуникации.

Очень позорно, как это модно сейчас говорить, хайповать на вырванном видеоматериале, предварительно не ознакомившись с полным сюжетом. Вспоминается последний мастер-класс Владимира Познера и его слова: «Дело журналиста не продвигать собственное мнение, а давать информацию».

Теперь к основному. Мы не поддерживаем домашнее насилие, и, более того, в начале выпуска было сказано, что нас хотят позлить. Никто мне не дает лещей. Максимум мама и папа донскую таранку привозят 😅.

Рукоприкладство в нашей семье – табу! Беременная, не беременная, сказала не обдумав или вынесла когда-то мозг – ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами и т.д.

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Вы правда думаете, что если бы любимый был тираном, то я бы такая спокойная на релаксе, с улыбкой до ушей, ехала в машине?

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Мои близкие знают, что я и терпила – несовместимые противоположности. Странно, что кому-то это пришло в голову🤷🏽‍♀️.

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P.S. Много сообщений в директ, где меня спрашивают, что делать в ситуации насилия. Дорогие женщины, я никогда не сталкивалась с этим и умоляю вас! НЕ НУЖНО ТЕРПЕТЬ. Бьет – не значит ЛЮБИТ! Пожалуйста, не молчите об этом и ничего не бойтесь», – написала жена Тарасова в инстаграме.

Тарасов сказал, что женщине можно дать леща. О насилии говорила Бузова, а T-Killah написал, что это было шуткой (и удалил пост)