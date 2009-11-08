Тарасов о словах про «леща»: «Я воспитывался в семье, где это было исключено. Не имею отношения к насилию»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» попросила экс-игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова прокомментировать свои слова о применении физической силы в отношении женщин.

– У T-Killah вы довольно резко и, на мой взгляд, однозначно выразились по поводу рукоприкладства в адрес женщин. После резонанса и T-killah в своих соцсетях, и вы сами сказали, что это была шутка, которую все неверно истолковали. Расскажите о своей реальной позиции в связи с насилием по отношению к женщинам.

– Уже в курсе происходящей травли в сети, основанной на выгодно вырванном журналистами из контекста видео. Я не имею никакого отношения к насилию и никогда в жизни и мысли такой не было. Я воспитывался в семье, где это было исключено.

Мой отец сказал мне, что я остался единственным защитником и опорой для своей семьи, поэтому иного предназначения мужчины в жизни женщины я не представляю. У мужчин есть правило не трогать тех, кто слабее тебя, что уже тогда говорить о нежной половине человечества?

Я очень люблю свою беременную жену и рад, что она не реагирует на все и может посмеяться над тем, чего я не позволяю и не позволю себе в жизни. Об этом мы и сказали в выпуске с T-Killah, что хотели вывести наших девочек из себя.

– Недавно Ольга Бузова дала интервью, где сказала, что сталкивалась с домашним насилием. Сама она не давала дополнительных подробностей, но журналист связал это именно с периодом ваших отношений. Уверена, что ваши фанаты хотели бы услышать комментарий на этот счет.

– Я не был единственным мужчиной у нее, поэтому комментировать и нечего.

– За последний год произошло много громких историй, связанных с домашним насилием. Пожалуй, самая громкая — дело сестер Хачатурян, которые убили своего отца за многолетние издевательства и насилие. Какое у Вас отношение к этому эпизоду? Считаете ли вы, что сестры все-таки должны оказаться за решеткой?

– Как отцу двоих дочерей, мне даже слышать об этом не хотелось. Это ужасно и сложно — описать простыми человеческими словами свое отношение к этому. Скажу одно: у меня родительский дом всегда ассоциировался с безопасным местом, и мой дом — мой храм. А законы храма все знают, – приводятся слова Тарасова в телеграм-канале Канделаки.

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