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«Спартак» выплатит бонус новому тренеру до 1 млн евро. От этих денег отказался Кононов при уходе

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Кононов Василий Конов Доменико Тедеско деньги Футбол

Новый главный тренер «Спартака» получит подписной бонус, сообщает журналист Василий Конов.

«Сэкономленные на уходе Кононова деньги (по разным данным от 700 000 до 1 млн евро) станут суммой подписного бонуса нового главного тренера «Спартака».

Кононов остается тренером, которого никогда не увольняли (или уходил сам, или перекупали с компенсацией).

Кононов поступил красиво, при уходе из «Спартака» отказавшись от выплат по контракту после даты увольнения, хотя желание расстаться и было обоюдным», – написал Конов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что красно-белые провели переговоры с экс-тренером «Шальке» Доминико Тедеско, который может возглавить клуб в пятницу.

Тедеско – почти в «Спартаке». Он играл в 9-й лиге, тренировал в деревне, а потом работал в Mercedes

Кононова никогда не увольняли. Четыре раза он подавал в отставку, два раза шел на повышение

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