Новый главный тренер получит подписной бонус, сообщает журналист .

«Сэкономленные на уходе Кононова деньги (по разным данным от 700 000 до 1 млн евро) станут суммой подписного бонуса нового главного тренера .

Кононов остается тренером, которого никогда не увольняли (или уходил сам, или перекупали с компенсацией).

Кононов поступил красиво, при уходе из отказавшись от выплат по контракту после даты увольнения, хотя желание расстаться и было обоюдным», – написал Конов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что красно-белые провели переговоры с экс-тренером «Шальке» Доминико Тедеско, который может возглавить клуб в пятницу.

Тедеско – почти в «Спартаке». Он играл в 9-й лиге, тренировал в деревне, а потом работал в Mercedes

Кононова никогда не увольняли. Четыре раза он подавал в отставку, два раза шел на повышение