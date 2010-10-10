Новый главный тренер «Спартака» получит подписной бонус, сообщает журналист Василий Конов.
«Сэкономленные на уходе Кононова деньги (по разным данным от 700 000 до 1 млн евро) станут суммой подписного бонуса нового главного тренера «Спартака».
Кононов остается тренером, которого никогда не увольняли (или уходил сам, или перекупали с компенсацией).
Кононов поступил красиво, при уходе из «Спартака» отказавшись от выплат по контракту после даты увольнения, хотя желание расстаться и было обоюдным», – написал Конов в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что красно-белые провели переговоры с экс-тренером «Шальке» Доминико Тедеско, который может возглавить клуб в пятницу.
Тедеско – почти в «Спартаке». Он играл в 9-й лиге, тренировал в деревне, а потом работал в Mercedes
Кононова никогда не увольняли. Четыре раза он подавал в отставку, два раза шел на повышение