Тедеско ответит «Спартаку» до конца недели. Он возвращается в Германию

Сегодня претендент на пост главного тренера Доменико Тедеско возвращается в Германию.

В Москве 34-летний специалист провел переговоры с руководителями клуба и ознакомился с его инфраструктурой.

Решение о подписании контракта со «Спартаком» Тедеско примет до конца текущей недели, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сообщалось, что срок соглашения составит 2 года и 9 месяцев, зарплата — 1,5 миллиона евро за сезон. В случае достижения определенных результатов немец может получить до 2 миллионов.

Тедеско возглавлял команду из Гельзенкирхена с 2017 по 2019 годы. В его дебютном сезоне-2017/18 занял 2-е место в Бундеслиге, но уже в следующем тренер был уволен.

На момент его отставки «Шальке» проиграл 5 матчей подряд во всех турнирах с разницей мячей 4:21 и занимал 14-е место в таблице чемпионата Германии.

«Спартак» рискует с Тедеско: у него всего один удачный сезон в «Шальке» и специфический стиль управления

«Спартак» почти разрушен, но игроки не сдаются. Это единственная хорошая новость для Тедеско