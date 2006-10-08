Реклама 18+
Реклама 18+

Тедеско ответит «Спартаку» до конца недели. Он возвращается в Германию

Теги Спартак Шальке премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Сегодня претендент на пост главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско возвращается в Германию. 

В Москве 34-летний специалист провел переговоры с руководителями клуба и ознакомился с его инфраструктурой. 

Решение о подписании контракта со «Спартаком» Тедеско примет до конца текущей недели, сообщает «Спорт-Экспресс». 

Сообщалось, что срок соглашения составит 2 года и 9 месяцев, зарплата — 1,5 миллиона евро за сезон. В случае достижения определенных результатов немец может получить до 2 миллионов. 

Тедеско возглавлял команду из Гельзенкирхена с 2017 по 2019 годы. В его дебютном сезоне-2017/18 «Шальке» занял 2-е место в Бундеслиге, но уже в следующем тренер был уволен.

На момент его отставки «Шальке» проиграл 5 матчей подряд во всех турнирах с разницей мячей 4:21 и занимал 14-е место в таблице чемпионата Германии. 

«Спартак» рискует с Тедеско: у него всего один удачный сезон в «Шальке» и специфический стиль управления

«Спартак» почти разрушен, но игроки не сдаются. Это единственная хорошая новость для Тедеско

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья