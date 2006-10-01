Кикнадзе о словах Смолова про «Зенит»: «Он высказал свое мнение. В РФС мудрые люди, они разобрались»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал решение РФС не применять санкций к нападающему команды Федору Смолову за резкие высказывания в перерыве матча 11-го тура РПЛ против .

– Ну прокомментировал игрок ситуацию? И что? Федор рассказал, как он ее видит. Во главе стоят мудрые люди, которые разобрались в ситуации.

– Вы не будете проводить с Федором беседу, чтобы в следующий раз он был посдержаннее?

– Почему нужно проводить беседу? У игрока есть свое мнение. Он его высказал.

Я, как руководитель клуба, немного по-другому сформулировал ситуацию. РФС, на мой взгляд, повел себя мудро, – сказал Кикнадзе.

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