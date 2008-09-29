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Траньков о твите про Смолова: «Это живая реакция. Не отказываюсь. Зайдите в Вики, а то пишете мне херню, даже смешно»

Теги Локомотив Зенит Федор Смолов Максим Траньков премьер-лига Россия соцсети Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков объяснил, почему удалил твит с комментарием высказывания нападающего Федора Смолова в перерыве матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит» (1:0).

«Смолов заговорил… Хвала («спасибо» по-хорватски – прим. Sports.ru) Хорватия. GQ «спортсмен столетия» вручат? Бездарность есть бездарность», – написал Траньков в твиттере после игры.

«Короче. Удалить хотел комментарий, написанный одной особи, но так как больше читаю, чем пишу, удалилась ветка.

Все, что написал – моя живая реакция. Не отказываюсь. Но всем, пишущим мне гадости – прошу хоть в Википедию зайти, а то пишете херню, даже смешно», – написал Траньков.

Траньков является болельщиком «Зенита». В соцсетях фигурист выкладывал фото с Олегом Шатовым, Константином Зыряновым и видео с Артемом Дзюбой.

Гол Смолова отменили, а у него полыхнуло: подколол Шатова и набросил на «Зенит»

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