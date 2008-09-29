Траньков о твите про Смолова: «Это живая реакция. Не отказываюсь. Зайдите в Вики, а то пишете мне херню, даже смешно»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков объяснил, почему удалил твит с комментарием высказывания нападающего Федора Смолова в перерыве матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» – (1:0).

«Смолов заговорил… Хвала («спасибо» по-хорватски – прим. Sports.ru) Хорватия. GQ «спортсмен столетия» вручат? Бездарность есть бездарность», – написал Траньков в твиттере после игры.

«Короче. Удалить хотел комментарий, написанный одной особи, но так как больше читаю, чем пишу, удалилась ветка.

Все, что написал – моя живая реакция. Не отказываюсь. Но всем, пишущим мне гадости – прошу хоть в Википедию зайти, а то пишете херню, даже смешно», – написал Траньков.

Траньков является болельщиком «Зенита». В соцсетях фигурист выкладывал фото с Олегом Шатовым, Константином Зыряновым и видео с Артемом Дзюбой.

Короче. Удалить хотел комментарий написанный одной особи, но так как больше читаю чем пишу, удалилась ветка. Всё, что написал моя живая реакция. Не отказываюсь. Но всем пишущим мне гадости, прошу хоть в Wiki зайти, а то пишите херню, даже смешно. — Maxim Tran’kov (@xam_trankov) 28 сентября 2019 г.

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