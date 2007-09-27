Генеральный директор стримингового сервиса Okko Иван Гродецкий рассказал о перебоях в работе сервиса во время матчей АПЛ, в том числе матча «Челси» и .

«Подобные ситуации нельзя предотвратить заранее. Мы ожидали увеличенной нагрузки на сервера из-за большого интереса болельщиков перед игрой с «Челси» в августе, но к проблемам привело множество внешних и внутренних причин.

Мы исправили проблемы, у нас не было их в течение нескольких недель, но в минувшее воскресенье возникли проблемы с аппаратурой наших партнеров. Мы работаем с одним из лучших сигналов, но ошибка системы, которая произошла, обрушила и основное, и запасное оборудование.

Ранее у нашего провайдера не было подобных инцидентов, такое невозможно предсказать. Но теперь, вместе с провайдером мы нашли решение, которое должно исключить появление подобных проблем», – сказал Гродецкий.

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