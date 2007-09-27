Реклама 18+
Реклама 18+

Гендиректор Okko о перебоях в трансляциях: «Нашли решение, которое должно исключить проблемы»

Теги Челси премьер-лига Англия телевидение Okko Футбол

Генеральный директор стримингового сервиса Okko Иван Гродецкий рассказал о перебоях в работе сервиса во время матчей АПЛ, в том числе матча «Челси» и «Ливерпуля».

«Подобные ситуации нельзя предотвратить заранее. Мы ожидали увеличенной нагрузки на сервера из-за большого интереса болельщиков перед игрой «Манчестер Юнайтед» с «Челси» в августе, но к проблемам привело множество внешних и внутренних причин.

Мы исправили проблемы, у нас не было их в течение нескольких недель, но в минувшее воскресенье возникли проблемы с аппаратурой наших партнеров. Мы работаем с одним из лучших сигналов, но ошибка системы, которая произошла, обрушила и основное, и запасное оборудование.

Ранее у нашего провайдера не было подобных инцидентов, такое невозможно предсказать. Но теперь, вместе с провайдером мы нашли решение, которое должно исключить появление подобных проблем», – сказал Гродецкий.

«Часть пользователей испытала временные трудности». Пособие по тому, как не нужно извиняться

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья