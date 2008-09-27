РФС заменил условную дисквалификацию стадиона «Зенита» за потасовку болельщиков с ОМОНом условной дисквалификацией трибуны

Апелляционный комитет РФС удовлетворил жалобу на решение КДК об условной дисквалификации «Газпром Арены» на один матч.

В конце августа КДК вынес подобное наказание за потасовку болельщиков с ОМОН.

Апелляционный комитет заменил условную дисквалификацию на запрет на допуск зрителей в секторы D101-D111 на один домашний матч условно.

Новый конфликт болельщиков с ОМОНом. На этот раз дубинками получили фанаты «Зенита»

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