РФС заменил условную дисквалификацию стадиона «Зенита» за потасовку болельщиков с ОМОНом условной дисквалификацией трибуны

Апелляционный комитет РФС удовлетворил жалобу «Зенита» на решение КДК об условной дисквалификации «Газпром Арены» на один матч.
В конце августа КДК вынес подобное наказание «Зениту» за потасовку болельщиков с ОМОН.
Апелляционный комитет заменил условную дисквалификацию на запрет на допуск зрителей в секторы D101-D111 на один домашний матч условно.
Новый конфликт болельщиков с ОМОНом. На этот раз дубинками получили фанаты «Зенита»
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