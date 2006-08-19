Табличку с фамилией Гризманна у стадиона «Атлетико» вновь испачкали и забросали мусором

Фанаты продолжают проявлять недовольство решением бывшего форварда команды перейти в «Барселону».

Накануне перед домашним матчем мадридского клуба в Ла Лиге с «Хетафе» (1:0) болельщики вновь испортили памятную табличку с фамилией француза около стадиона «Ванда Метрополитано».

Ее испачкали и забросали мусором – ореховой скорлупой и пивными банками, а на фамилию футболиста нанесли наклейки.

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