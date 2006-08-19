Табличку с фамилией Гризманна у стадиона «Атлетико» вновь испачкали и забросали мусором

Фанаты «Атлетико» продолжают проявлять недовольство решением бывшего форварда команды Антуана Гризманна перейти в «Барселону».
Накануне перед домашним матчем мадридского клуба в Ла Лиге с «Хетафе» (1:0) болельщики вновь испортили памятную табличку с фамилией француза около стадиона «Ванда Метрополитано».
Ее испачкали и забросали мусором – ореховой скорлупой и пивными банками, а на фамилию футболиста нанесли наклейки.
У Гризманна уникальный отец. Он прокачал карьеру сына и при этом до пенсии работал уборщиком