Алиссон о «Золотом мяче»: «Вратари не забивают и мешают этому. А люди любят праздновать голы»

Вратарь «Ливерпуля» рассказал об ожиданиях от нового сезона и поделился мыслями о награде «Золотой мяч».

– Каковы ожидания от сезона после того, как вы выиграли Лигу чемпионов и ?

– Думаю, что стоит ожидать многого и вместе с , и со сборной Бразилии. У нас есть различные командные цели, также есть и индивидуальные задачи. Я до сих пор стремлюсь к их достижению и надеюсь, что этот сезон будет так же хорош, как и предыдущий.

– От какого из двух трофеев вы получили наибольшее удовлетворение? Какой из них было сложнее выиграть?

– Каждый трофей важен. Лига чемпионов – это самый важный клубный турнир в Европе, а «Ливерпуль» не выигрывал его уже некоторое время. Кубок Америки – это особенный трофей, потому что он стал первым для меня в составе сборной. Кроме того, мы выиграли его в Бразилии, на глазах у наших фанатов и семей.

– Немногие могут сказать о том, что смогли взять два таких важных трофея за один сезон. Как вы это оцениваете?

– Это был особенный сезон, мы получили от него огромное удовольствие. Однако в футболе нет времени на празднования. Мы уже начали новый сезон, в котором поставили перед собой другие цели, и мы должны стремиться к их достижению.

– Какой момент прошлого сезона стал для вас лучшим как для игрока?

– У меня было много особенных моментов, и думаю, что сложно выбрать какой-то один. Возможно, это был камбэк против «Барселоны», потому что это был действительно сложный матч против одной из лучших команд мира.

– Думаете ли вы, что являетесь кандидатом на получение «Золотого мяча»?

– Я много читал об этом, и это заставляет меня гордиться. Однако я знаю, что это нелегко. Сделать это гораздо сложнее, когда ты вратарь. Но моя совесть на этот счет совершенна спокойна. То, что люди пишут и говорят, означает, что я хорошо делаю свою работу, и люди ценят это.

– Сложно ли добиться успеха в современном футболе, когда ты вратарь?

– Это сложно для любого игрока. Спорт сильно эволюционировал, за последние несколько лет многое изменилось. Во всех областях игры применяется гораздо больше технологий, чем раньше. Физическая подготовка стала очень тяжелой. Игроки должны придерживаться диеты, следить за своим отдыхом. Однако сейчас каждый клуб знает об этом. Также клубы знают и о том, как играть против своих соперников. И игроки знают, и это заставляет тренироваться все больше с каждым днем.

– Вратари – это ключевые игроки в самом популярном спорте мира, однако они не получают наград. Почему голкиперов не ценят так, как, например, полузащитников и нападающих?

– Это сложный вопрос. Вратари становятся более вовлеченными в матчи. Конечно, ты должен хорошо играть и руками, и ногами, потому что это основа того, как двигается твоя команда. Более того, вратари обладают уникальным обзором поля, поэтому важно, чтобы они организовывали игру команды.

Разница в том, что вратари не забивают голы. Они мешают этому (смеется). А люди любят праздновать забитые мячи. Это самый важный момент в футболе, и я думаю, что форвардов ценят чуть сильнее именно поэтому. Это естественно, но положение вещей меняется шаг за шагом, – сказал Алиссон.