«За Роналду с детства болею и хочу, чтобы он выиграл ЧМ. Месси и Мбаппе – неплохие ребята, но Криштиану  – номер один». 38-летний боец Малыхин о 41-летнем форварде

Боец Малыхин: с детства болею за Роналду.

Российский боец и чемпион One FC в трех весовых категориях Анатолий Малыхин заявил, что хочет, чтобы Криштиану Роналду стал чемпионом мира.

Португалия вышла в 1/16 финала ЧМ-2026 , где сыграет с Хорватией. В трех матчах группового этапа Роналду забил два мяча – дубль в ворота сборной Узбекистана (5:0).

«Я всегда болею за Криштиану Роналду. С детства! Я болею больше не за Португалию, а просто хочу, чтобы Криштиану Роналду выиграл чемпионат мира.

Да, Месси и Мбаппе – неплохие ребята, но Роналду – номер один», – сказал 38-летний Малыхин.

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