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  4. «За Роналду с детства болею и хочу, чтобы он выиграл ЧМ. Месси и Мбаппе – неплохие ребята, но Криштиану  – номер один». 38-летний боец Малыхин о 41-летнем форварде

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«За Роналду с детства болею и хочу, чтобы он выиграл ЧМ. Месси и Мбаппе – неплохие ребята, но Криштиану  – номер один». 38-летний боец Малыхин о 41-летнем форварде
Боец Малыхин: с детства болею за Роналду.

Российский боец и чемпион One FC в трех весовых категориях Анатолий Малыхин заявил, что хочет, чтобы Криштиану Роналду стал чемпионом мира.

Португалия вышла в 1/16 финала ЧМ-2026, где сыграет с Хорватией. В трех матчах группового этапа Роналду забил два мяча – дубль в ворота сборной Узбекистана (5:0).

«Я всегда болею за Криштиану Роналду. С детства! Я болею больше не за Португалию, а просто хочу, чтобы Криштиану Роналду выиграл чемпионат мира.

Да, Месси и Мбаппе – неплохие ребята, но Роналду – номер один», – сказал 38-летний Малыхин.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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Комментарии

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Анатолию 38 лет, Криштиану 41. Чисто теоретически когда Анатолию было лет 12, Криштиану было 15 лет. Но не знал что в России нулевых так хорошо освещался детско-юношеский футбол в Португалии😁
Ответruslan051198@gmail.com
Анатолию 38 лет, Криштиану 41. Чисто теоретически когда Анатолию было лет 12, Криштиану было 15 лет. Но не знал что в России нулевых так хорошо освещался детско-юношеский футбол в Португалии😁
Ну чуток задержался в развитии, лет так на 10😁
Сразу видно бойца мозгом )
ОтветКема Кемов
Сразу видно бойца мозгом )
В лицо ты бы сказал что то вроде "ну да. Он легендарный футболист. Но мне нравится больше Месси".

И с удовольствием уважительно относился бы к чужому мнению. Лицемерыши маленькие )
ОтветBananaMantana
В лицо ты бы сказал что то вроде "ну да. Он легендарный футболист. Но мне нравится больше Месси". И с удовольствием уважительно относился бы к чужому мнению. Лицемерыши маленькие )
Ого, как потянуло лицемерием ))) Про "не скажешь в лицо" нам вещает персонаж, который в комментариях вовсю иронизирует над Усиком и Топурией. Им ты это в лицо скажешь? )) И это я только свежие твои комменты открыл, двуличный ты наш.
А Малыхину получается не объяснили, что детство заканчивается где-то в 14-16? У них с Роналду всего несколько лет разница. Или если фамилия Малыхин, то детство никогда не заканчивается?)))
Ответalexey102rus
А Малыхину получается не объяснили, что детство заканчивается где-то в 14-16? У них с Роналду всего несколько лет разница. Или если фамилия Малыхин, то детство никогда не заканчивается?)))
Как раз он в 16 лет смотрел Евро 04 как Криштиану играл
ОтветМин Илhaм
Как раз он в 16 лет смотрел Евро 04 как Криштиану играл
16 это детство?🤣🤣🤣👏
Люди с отбитой головой все поклоннички Роналду. Берегите свою голову от ударов, сдвинутые мозги на место не возвращаются.
ОтветАнатолий Смирнов
Люди с отбитой головой все поклоннички Роналду. Берегите свою голову от ударов, сдвинутые мозги на место не возвращаются.
Ты либо поклонник Роналду, либо исключение.
ОтветАнатолий Смирнов
Люди с отбитой головой все поклоннички Роналду. Берегите свою голову от ударов, сдвинутые мозги на место не возвращаются.
Взрослый дядя , а любит ветрословить. Чутка хотя бы было в такой возростной коробочке, уже бы добавил к "все" пару слов. Хотя бы..)

Самое поразительное - как такие по их собственному мнению интеллектуалы оценивают ум других людей 😂
Меньше 3 лет разницы у них, с детства он болеет, бухаха))
Возможно он путает его с бразильцем Роналдо 1976 года рождения. Всё смешалось в голове у Малыхина после мощных ударов от Умара Кейна.
понятно. с трех лет за криштика, как местная ромашка
Для этого ему надо на лавку присесть для начала
Во сколько же лет он стал сам взрослым?
С детства, это сильно)
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