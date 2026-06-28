«За Роналду с детства болею и хочу, чтобы он выиграл ЧМ. Месси и Мбаппе – неплохие ребята, но Криштиану – номер один». 38-летний боец Малыхин о 41-летнем форварде
Боец Малыхин: с детства болею за Роналду.
Российский боец и чемпион One FC в трех весовых категориях Анатолий Малыхин заявил, что хочет, чтобы Криштиану Роналду стал чемпионом мира.
Португалия вышла в 1/16 финала ЧМ-2026, где сыграет с Хорватией. В трех матчах группового этапа Роналду забил два мяча – дубль в ворота сборной Узбекистана (5:0).
«Я всегда болею за Криштиану Роналду. С детства! Я болею больше не за Португалию, а просто хочу, чтобы Криштиану Роналду выиграл чемпионат мира.
Да, Месси и Мбаппе – неплохие ребята, но Роналду – номер один», – сказал 38-летний Малыхин.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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И с удовольствием уважительно относился бы к чужому мнению. Лицемерыши маленькие )
Самое поразительное - как такие по их собственному мнению интеллектуалы оценивают ум других людей 😂