Морган о Кейне: «Лучший форвард в истории Англии. Беллингем – суперзвезда. Удивительно, что многие сомневались в его месте в сборной»
Морган о Кейне: лучший форвард в истории Англии.
Телеведущий Пирс Морган поделился мнением об игре Харри Кейна и Джуда Беллингема на чемпионате мира.
Кейн забил Панаме (2:0) в матче третьего тура группового раунда и стал лучшим бомбардиром в истории Англии на ЧМ – 11 голов. Беллингем отметился голом и результативной передачей в этой игре.
«Лучший нападающий в истории Англии. Поздравляю», – написал о Кейне болеющий за «Арсенал» Морган.
«Мастер-класс от Джуда Беллингема. Удивительно, что многие сомневались в его месте в сборной Англии. Парень – суперзвезда!» – добавил он.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: аккаунт Пирса Моргана в Х
Комментарии
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вообще мы пока не осознаём, но на этом чемпионате мира играют лучшие нападающие в истории Англии, Франции (очевидно, Мбаппе к концу карьеры перепишет все французские рекорды), Аргентины, Португалии (уже не торт, но всё же он здесь) и Норвегии минимум, и я ещё кого-то не вспомнил
наверное, поэтому такая голевая феерия, самая интересная за все виденные мной чм бомбардирская гонка, и лично у меня полное ощущение футбольного праздника (хоть и немного странного из-за 48) уже на групповом этапе, а ведь самое интересное впереди
Да и разве у Англии есть хоть близко сопоставимый по уровню нап?
П.с добавил бы что Кейн именно как ОФ(оттянутый форвард) один из лучших в мире, по крайней мере если брать с 2000х