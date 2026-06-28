Морган о Кейне: «Лучший форвард в истории Англии. Беллингем – суперзвезда. Удивительно, что многие сомневались в его месте в сборной»

Морган о Кейне: лучший форвард в истории Англии.

Телеведущий Пирс Морган поделился мнением об игре Харри Кейна и Джуда Беллингема на чемпионате мира.

Кейн забил Панаме (2:0) в матче третьего тура группового раунда и стал лучшим бомбардиром в истории Англии на ЧМ – 11 голов. Беллингем отметился голом и результативной передачей в этой игре.

«Лучший нападающий в истории Англии. Поздравляю», – написал о Кейне болеющий за «Арсенал» Морган.

«Мастер-класс от Джуда Беллингема. Удивительно, что многие сомневались в его месте в сборной Англии. Парень – суперзвезда!» – добавил он.

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