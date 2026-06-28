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  4. Морган о Кейне: «Лучший форвард в истории Англии. Беллингем – суперзвезда. Удивительно, что многие сомневались в его месте в сборной»

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Морган о Кейне: «Лучший форвард в истории Англии. Беллингем – суперзвезда. Удивительно, что многие сомневались в его месте в сборной»
Морган о Кейне: лучший форвард в истории Англии.

Телеведущий Пирс Морган поделился мнением об игре Харри Кейна и Джуда Беллингема на чемпионате мира.

Кейн забил Панаме (2:0) в матче третьего тура группового раунда и стал лучшим бомбардиром в истории Англии на ЧМ – 11 голов. Беллингем отметился голом и результативной передачей в этой игре.

«Лучший нападающий в истории Англии. Поздравляю», – написал о Кейне болеющий за «Арсенал» Морган.

«Мастер-класс от Джуда Беллингема. Удивительно, что многие сомневались в его месте в сборной Англии. Парень – суперзвезда!» – добавил он.

Англия выиграла группу, но атака – мучение. Зато как Модрич дергал за хорватские ниточки!

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: аккаунт Пирса Моргана в Х
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Комментарии

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чисто статистически это так, да и в принципе Кейн выдающийся нап
вообще мы пока не осознаём, но на этом чемпионате мира играют лучшие нападающие в истории Англии, Франции (очевидно, Мбаппе к концу карьеры перепишет все французские рекорды), Аргентины, Португалии (уже не торт, но всё же он здесь) и Норвегии минимум, и я ещё кого-то не вспомнил
наверное, поэтому такая голевая феерия, самая интересная за все виденные мной чм бомбардирская гонка, и лично у меня полное ощущение футбольного праздника (хоть и немного странного из-за 48) уже на групповом этапе, а ведь самое интересное впереди
ОтветБорис_1117003684
чисто статистически это так, да и в принципе Кейн выдающийся нап вообще мы пока не осознаём, но на этом чемпионате мира играют лучшие нападающие в истории Англии, Франции (очевидно, Мбаппе к концу карьеры перепишет все французские рекорды), Аргентины, Португалии (уже не торт, но всё же он здесь) и Норвегии минимум, и я ещё кого-то не вспомнил наверное, поэтому такая голевая феерия, самая интересная за все виденные мной чм бомбардирская гонка, и лично у меня полное ощущение футбольного праздника (хоть и немного странного из-за 48) уже на групповом этапе, а ведь самое интересное впереди
Боснии
ОтветБорис_1117003684
чисто статистически это так, да и в принципе Кейн выдающийся нап вообще мы пока не осознаём, но на этом чемпионате мира играют лучшие нападающие в истории Англии, Франции (очевидно, Мбаппе к концу карьеры перепишет все французские рекорды), Аргентины, Португалии (уже не торт, но всё же он здесь) и Норвегии минимум, и я ещё кого-то не вспомнил наверное, поэтому такая голевая феерия, самая интересная за все виденные мной чм бомбардирская гонка, и лично у меня полное ощущение футбольного праздника (хоть и немного странного из-за 48) уже на групповом этапе, а ведь самое интересное впереди
Для меня ЧМ, это футбольный фестиваль. И уже сам футбол начинается в плей офф.☺️☺️☺️
Почему Морган не отметил тот факт, что Кейн опередил по голам на ЧМ величайшего тащера в истории футбола?:)
Вопрос знающим, вот у нас пишут про Англию и др, понятно, мировой футбол, а вот интересно, за границей пишут о нашем футболе, ну хоть что то или мы для них всё, кончились
Ответtankist231
Вопрос знающим, вот у нас пишут про Англию и др, понятно, мировой футбол, а вот интересно, за границей пишут о нашем футболе, ну хоть что то или мы для них всё, кончились
Ну вот Романо недавно написал, что Сперцян в Аль-Ахли Хир ви Гоу)
И всё таки Ширер лучше. =)
Кто то сомневался, "в его месте в сборной"? После такого сезона?
Да и разве у Англии есть хоть близко сопоставимый по уровню нап?
П.с добавил бы что Кейн именно как ОФ(оттянутый форвард) один из лучших в мире, по крайней мере если брать с 2000х
ОтветForza14Viola
Кто то сомневался, "в его месте в сборной"? После такого сезона? Да и разве у Англии есть хоть близко сопоставимый по уровню нап? П.с добавил бы что Кейн именно как ОФ(оттянутый форвард) один из лучших в мире, по крайней мере если брать с 2000х
На Евро был мертвым местом, a выходящий на замену Уоткинс обострял лучше. В этом сезоне он в ударе, но его смещения в полузащиту иногда оставляют пустоту в атаке
ОтветForza14Viola
Кто то сомневался, "в его месте в сборной"? После такого сезона? Да и разве у Англии есть хоть близко сопоставимый по уровню нап? П.с добавил бы что Кейн именно как ОФ(оттянутый форвард) один из лучших в мире, по крайней мере если брать с 2000х
Он имел ввиду, что были сомневающиеся в Беллингеме, таких и сейчас много, и не без основания.
Ну спорно. По мне так Руни точно был более сильным игроком чем Кейн
Харри Кейн великолепный футболист - лидер нынешней сборной Англии.
И ни одного слова про игру Кристиану
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