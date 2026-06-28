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  4. Мостовой сравнил Месси и Роналду: «Аргентинец всегда был лучшим, им он и останется. Из 50 человек, игравших на профессиональном уровне, минимум 40 скажут то же»

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Мостовой сравнил Месси и Роналду: «Аргентинец всегда был лучшим, им он и останется. Из 50 человек, игравших на профессиональном уровне, минимум 40 скажут то же»
Мостовой сравнил Месси и Роналду: аргентинец всегда был лучшим.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Месси является обладателем восьми «Золотых мячей». Со сборной Аргентины форвард вышел в плей‑офф чемпионата мира‑2026 и в 1/16 финала сыграет против команды Кабо‑Верде. На счету Роналду пять «Золотых мячей», в первом раунде плей‑офф чемпионата мира Криштиану в составе сборной Португалии встретится с национальной командой Хорватии.

«Если становится выбор между Роналду и Месси, для меня аргентинец всегда был лучшим, им он и останется. Поверьте мне, из 50 человек, которые играли на профессиональном уровне, как минимум 40 скажут то же самое. Причем даже те, кто играл с Роналду, потому что Месси вообще непонятно с какой планеты», – сказал Мостовой.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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Комментарии

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В самом главном футбольном вопросе - Мост адекватен, это самое важное.
ОтветCity 100 points
В самом главном футбольном вопросе - Мост адекватен, это самое важное.
Но стоит добавить к этим двум еще его персону и его адекватность в плане того, кто лучший, пропадет моментально)
ОтветCity 100 points
В самом главном футбольном вопросе - Мост адекватен, это самое важное.
Он адекватен и в том, что заслуги Роналду признаёт, а не как ты поясничаешь под каждой новостью и пытаешься высмеять одного из лучших игроков в истории)
Эти 10 футболистов друзья Пирса Моргана и Кати Авейру?
Царь мудр и справедлив, как всегда
Но ты конечно в 50 этих не входишь)
ОтветВладислав Шелаев
Но ты конечно в 50 этих не входишь)
ты тупой? мостовой не играл на профессиональном уровне?
Я вот не удивлюсь, что некоторые игроки сборной Португалии, так же скажут.
Все футбольные люди выбирают Лео Месси
Остальные назовут лучшим Слутского
Ну хватит уже Мостового караулить на выходе из КБ. Сколько можно
сравнивать гения Месси с роналду это кощунство
Спортс, для выполнения базового минимума осталось только мнение сестры Роналду.
Только вдумайтесь сколько в мире экспертов, экс футболистов и тренеров, но каждый день мы видим в ГЛАВНЫХ новостях мнения одних и тех же лиц, вызывающих наибольший срач и охваты сайту
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