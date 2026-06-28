Фанаты Колумбии скандировали «Где Роналду?» после 0:0 с Португалией на ЧМ
Сборная Колумбии сыграла вничью с Португалией (0:0) и заняла первое место в группе K на чемпионате мира.
После игры болельщики южноамериканской команды скандировали «Где Роналду?»
41-летний португалец провел на поле все 90 минут и нанес три удара (один в створ). У него не было ни одной обводки или выигранного верхового единоборства, дважды он попадал в офсайд.
В 1/16 финала Колумбия встретится с Ганой, а Португалия, ставшая второй в группе, сыграет с Хорватией.
Хамес о Роналду: «Прекрасный человек и пример для всех. Посмотрите на его форму в 41 год, на то, чего он добивается. Великолепный спортсмен, я им восхищаюсь»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: A Bola
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А с учётом 0+0 в плей-офф чм за всю карьеру, Роналду абсолютно объективно может претендовать на звание худшего игрока в истории чемпионатов мира, если брать из топов.
Причём выделиться на чм Хоумлэндер смог не только игровыми качествами, но и человеческими. Начиная с молодости, когда он на чм06 выпросил у судьи красную для своего одноклубника Руни, и продолжив уже в зрелом возрасте, пытаясь присвоить себе гол Бруну.
Как где?:) Ждёт КНДР и Узбекистан:)
Еще и на родной земле
он во времена своего прайма уже славился нарциссическими замашками
его знаменитое послематчевое "если бы партнёры соответствовали моему уровню, мы бы сегодня победили" в Реале помнишь?