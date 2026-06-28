Фанаты Колумбии скандировали «Где Роналду?» после 0:0 с Португалией на ЧМ

Сборная Колумбии сыграла вничью с Португалией (0:0) и заняла первое место в группе K на чемпионате мира.

После игры болельщики южноамериканской команды скандировали «Где Роналду ?»

41-летний португалец провел на поле все 90 минут и нанес три удара (один в створ). У него не было ни одной обводки или выигранного верхового единоборства, дважды он попадал в офсайд.

В 1/16 финала Колумбия встретится с Ганой, а Португалия, ставшая второй в группе, сыграет с Хорватией.

Хамес о Роналду: «Прекрасный человек и пример для всех. Посмотрите на его форму в 41 год, на то, чего он добивается. Великолепный спортсмен, я им восхищаюсь»

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