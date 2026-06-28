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  4. Фанаты Колумбии скандировали «Где Роналду?» после 0:0 с Португалией на ЧМ

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Фанаты Колумбии скандировали «Где Роналду?» после 0:0 с Португалией на ЧМ

Сборная Колумбии сыграла вничью с Португалией (0:0) и заняла первое место в группе K на чемпионате мира.

После игры болельщики южноамериканской команды скандировали «Где Роналду

41-летний португалец провел на поле все 90 минут и нанес три удара (один в створ). У него не было ни одной обводки или выигранного верхового единоборства, дважды он попадал в офсайд.

В 1/16 финала Колумбия встретится с Ганой, а Португалия, ставшая второй в группе, сыграет с Хорватией.

Хамес о Роналду: «Прекрасный человек и пример для всех. Посмотрите на его форму в 41 год, на то, чего он добивается. Великолепный спортсмен, я им восхищаюсь»

***

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: A Bola
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Комментарии

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ОтветА.Д.
Ждём сестер с авторитетным мнением
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Ответrigobersong
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Что?
Где, где. Шакалит на дальней штанге, в ожидании паса на пустые
ОтветЭдвард Джеймс Кенуэй
Где, где. Шакалит на дальней штанге, в ожидании паса на пустые
надеюсь вы свое недовольство распространяете на всех игроков на поле т.к. не было забито ни одного мяча?)
Ответshepardjack
надеюсь вы свое недовольство распространяете на всех игроков на поле т.к. не было забито ни одного мяча?)
Всех других игроков на поле не пытаются причислить к "великим" и " лучшим" всякие недеалекие фанатики)
По большему счету, из 6 ЧМ Роналду в актив можно записать только ЧМ18. И то, там он хорошо отыграл лишь в первых двух матчах, а дальше провалил два матча и в очередной раз испарился в плей-офф.
А с учётом 0+0 в плей-офф чм за всю карьеру, Роналду абсолютно объективно может претендовать на звание худшего игрока в истории чемпионатов мира, если брать из топов.
Причём выделиться на чм Хоумлэндер смог не только игровыми качествами, но и человеческими. Начиная с молодости, когда он на чм06 выпросил у судьи красную для своего одноклубника Руни, и продолжив уже в зрелом возрасте, пытаясь присвоить себе гол Бруну.
ОтветRoy Makaay
По большему счету, из 6 ЧМ Роналду в актив можно записать только ЧМ18. И то, там он хорошо отыграл лишь в первых двух матчах, а дальше провалил два матча и в очередной раз испарился в плей-офф. А с учётом 0+0 в плей-офф чм за всю карьеру, Роналду абсолютно объективно может претендовать на звание худшего игрока в истории чемпионатов мира, если брать из топов. Причём выделиться на чм Хоумлэндер смог не только игровыми качествами, но и человеческими. Начиная с молодости, когда он на чм06 выпросил у судьи красную для своего одноклубника Руни, и продолжив уже в зрелом возрасте, пытаясь присвоить себе гол Бруну.
Factos
ОтветRoy Makaay
По большему счету, из 6 ЧМ Роналду в актив можно записать только ЧМ18. И то, там он хорошо отыграл лишь в первых двух матчах, а дальше провалил два матча и в очередной раз испарился в плей-офф. А с учётом 0+0 в плей-офф чм за всю карьеру, Роналду абсолютно объективно может претендовать на звание худшего игрока в истории чемпионатов мира, если брать из топов. Причём выделиться на чм Хоумлэндер смог не только игровыми качествами, но и человеческими. Начиная с молодости, когда он на чм06 выпросил у судьи красную для своего одноклубника Руни, и продолжив уже в зрелом возрасте, пытаясь присвоить себе гол Бруну.
Ещё отметил бы тот позорный факт, что роналду не вышел из группы на ЧМ-2014, но ему дали золотой мяч:))
🤣🤣🤣

Как где?:) Ждёт КНДР и Узбекистан:)
Ответrigobersong
🤣🤣🤣 Как где?:) Ждёт КНДР и Узбекистан:)
На ЧМ-2030 дождется, куда же он денется от набившего оскомину турнира из 6-7, а может и 8 матчей… в теории:))
ОтветAlex.K71
На ЧМ-2030 дождется, куда же он денется от набившего оскомину турнира из 6-7, а может и 8 матчей… в теории:))
Вот он расстроится. когда узнает, что к ЧМ2030 не нужно будет играть отборочные матчи с Эстонией и Люксембургом, потому что у страны-хозяйки прямой выход. :))
Он же сказал, что вернулся, разве нет? Дубля с Узбекистаном было для этого недостаточно?
а Роналду скандировал: "где Узбекистан?!"
Готовится к ЧМ-2030, где будет шанс снова попасть на Узбекистан в группе и "вернуться".
ОтветАлексей Агеев
Готовится к ЧМ-2030, где будет шанс снова попасть на Узбекистан в группе и "вернуться".
Так и будет.
Еще и на родной земле
Если бы мне во времена праймового Роналду сказали, что тот будет с пафосом кричать о возвращении после дубля Узбекистану, то я бы точно рассмеялся
Ответtequilagwap
Если бы мне во времена праймового Роналду сказали, что тот будет с пафосом кричать о возвращении после дубля Узбекистану, то я бы точно рассмеялся
а я бы нет
он во времена своего прайма уже славился нарциссическими замашками
его знаменитое послематчевое "если бы партнёры соответствовали моему уровню, мы бы сегодня победили" в Реале помнишь?
ОтветБорис_1117003684
а я бы нет он во времена своего прайма уже славился нарциссическими замашками его знаменитое послематчевое "если бы партнёры соответствовали моему уровню, мы бы сегодня победили" в Реале помнишь?
Замашки были, но его хотя бы в то время Перес сдерживал, да и побед много было. А вот когда тот в МЮ вернулся, тогда да, крышу сорвало конкретно
Ответsanek_rabona
сиу
Как то безнадёжно кричишь😆
ОтветJor Hakobyan
Как то безнадёжно кричишь😆
сиу-у-у-у-у))))
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