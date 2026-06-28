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  4. Скалони о Месси в запасе на игру с Иорданией: «Он мог укрепить свой легендарный статус, отыграв 90 минут, но предпочел дать время другим. Он не зацикливается на цифрах»

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Скалони о Месси в запасе на игру с Иорданией: «Он мог укрепить свой легендарный статус, отыграв 90 минут, но предпочел дать время другим. Он не зацикливается на цифрах»
Скалони о Месси в запасе на игру с Иорданией: он предпочел дать время товарищам.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о том, что Лионель Месси не вошел в стартовый состав на матч с Иорданией (3:1).

39-летний игрок появился на поле на 60-й минуте и забил гол на 80-й. Месси отличился в седьмой игре подряд и побил рекорд чемпионатов мира. Он также забил 19-й гол на турнирах и упрочил свой рекорд.

«Он мог бы отыграть все 90 минут и еще больше укрепить свой легендарный статус, при всем уважении к Иордании. Но он предпочел дать игровое время своим партнерам по команде и сосредоточиться на том, что будет дальше.

Это многое говорит о нем, он не зацикливается на тех цифрах, о которых все говорят. Это многое говорит о том, что для него значит сборная и его партнеры по команде», – сказал Скалони.

В 1/16 финала Аргентина встретится с Кабо-Верде.

Месси забивал 13 странам на ЧМ – рекорд турнира. У Роналдо, Клозе и Клинсманна – по 10

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Месси буллят на тренировке Аргентины? Что это было? 😅

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: TyC Sports
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Комментарии

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Троллинг Роналду 999 уровня
Ответмохнатка
Троллинг Роналду 999 уровня
А Скалони - молодец, хотя про Криштиану он точно не думал в этот момент, но в 🎯 точно попал)
из звёзд этого чм Холанд и Месси выглядят наиболее расслабленными, а Рончик и Мбаппе наоборот самыми напряжёнными - заметно, что обоим прям очень важно забивать как можно больше)
есть ощущение, что Киллиан превратится в нынешнего Роналду ещё быстрее, чем это сделал сам Роналду)
ОтветБорис_1117003684
из звёзд этого чм Холанд и Месси выглядят наиболее расслабленными, а Рончик и Мбаппе наоборот самыми напряжёнными - заметно, что обоим прям очень важно забивать как можно больше) есть ощущение, что Киллиан превратится в нынешнего Роналду ещё быстрее, чем это сделал сам Роналду)
Мбаппе в любой удобной ситуации отдает пас, вообще не парится насчет голов
ОтветZjzoRe
Мбаппе в любой удобной ситуации отдает пас, вообще не парится насчет голов
вообще нет
он отдаёт пасы, когда следует, молодец в этом плане
но если есть возможность пробить, он всегда бьёт
те же два его голевых паса на Дембеле - он отдавал ему мяч вдалеке от чужой штрафной, и дальше Усман делал всё сам
Мартинес: " Роналду мог дать шанс нашей сборной на победу, оставшись в запасе, но он зациклен на себе и своей статистике, а я не могу его убрать, иначе не получу контракт с Альнасром".
ОтветHardSmoke
Мартинес: " Роналду мог дать шанс нашей сборной на победу, оставшись в запасе, но он зациклен на себе и своей статистике, а я не могу его убрать, иначе не получу контракт с Альнасром".
По итогам группового этапа к Мартинесу вопросов гораздо больше чем к Роналду) и дело вовсе не в наличии Роналду в основе)
Ответjjeka
По итогам группового этапа к Мартинесу вопросов гораздо больше чем к Роналду) и дело вовсе не в наличии Роналду в основе)
у него нет мозгов этого понять)
Невеста Чаки номер 7 вышел на 90 минут шакалить гол против Колумбии.
Месси же как Батя, решил отдохнуть, зная, что и за 20-30 минут сможет забить. Уверен в своем мастерстве, дал поиграть другим братишкам по сборной.
Вот и вся разница
Ответмохнатка
Невеста Чаки номер 7 вышел на 90 минут шакалить гол против Колумбии. Месси же как Батя, решил отдохнуть, зная, что и за 20-30 минут сможет забить. Уверен в своем мастерстве, дал поиграть другим братишкам по сборной. Вот и вся разница
Он бы мог забить больше за 90 минут, но решил отдохнуть, чтобы быть в хорошей форме к важным матчам
Кто-то рекордсмен по голам, кто-то по офсайдам
ОтветЕбздрогыч
Кто-то рекордсмен по голам, кто-то по офсайдам
а кто то по накрученным комментам и плюсикам))
Альварес не в форме судя по этим матчам, либо переход оформляет свой) Месси забьет Кабо-Верде и не один.
А что, разве есть игроки которые зацикливаются на своей личной статистике в командном виде спорта?
ОтветMikhaL
А что, разве есть игроки которые зацикливаются на своей личной статистике в командном виде спорта?
Игроков нет, но есть один индивид
Тонкий намек на толстые португальские обстоятельства
ОтветQqqubik
Тонкий намек на толстые португальские обстоятельства
Я не думаю что он о нём думал. Просто сказал про Месси и все
Где-то в это же время один 13-летний вундеркинд в теле 30-летнего мужчины и с паспортом 41-летнего, обхватил колени руками и чуть всхлипывая повторяет «айм бэк…айм бэк…айм бэк»
Балластушка и с Хорватией будет в старте.. Можно не сомневаться.. Это будет его последний старт на ЧМ.. ☝️🤣
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