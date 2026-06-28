Скалони о Месси в запасе на игру с Иорданией: «Он мог укрепить свой легендарный статус, отыграв 90 минут, но предпочел дать время другим. Он не зацикливается на цифрах»

Скалони о Месси в запасе на игру с Иорданией: он предпочел дать время товарищам.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о том, что Лионель Месси не вошел в стартовый состав на матч с Иорданией (3:1).

39-летний игрок появился на поле на 60-й минуте и забил гол на 80-й. Месси отличился в седьмой игре подряд и побил рекорд чемпионатов мира. Он также забил 19-й гол на турнирах и упрочил свой рекорд.

«Он мог бы отыграть все 90 минут и еще больше укрепить свой легендарный статус, при всем уважении к Иордании. Но он предпочел дать игровое время своим партнерам по команде и сосредоточиться на том, что будет дальше.

Это многое говорит о нем, он не зацикливается на тех цифрах, о которых все говорят. Это многое говорит о том, что для него значит сборная и его партнеры по команде», – сказал Скалони.

В 1/16 финала Аргентина встретится с Кабо-Верде.

Месси забивал 13 странам на ЧМ – рекорд турнира. У Роналдо, Клозе и Клинсманна – по 10

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Месси буллят на тренировке Аргентины? Что это было? 😅