«Локомотив» объявил об аренде Жоау Мариу

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу продолжит карьеру в .

Игрок будет выступать под 23-м номером. Московский клуб бесплатно арендовал португальского хавбека до конца сезона с опцией выкупа за 18 млн евро. Ранее сообщалось, что зарплата Мариу составит 3,5 млн евро в год, и «Локомотив» будет платить ее полностью.

Первым об интересе «Локомотива» к Жоау Мариу сообщил Betting Insider.

В сезоне-2018/19 Жоау Мариу провел за «Интер» 20 матчей в Серии А, забив один гол и сделав две результативные передачи. Игрок также вызывается в сборную Португалии, за которую провел 40 матчей.