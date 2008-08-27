«Локо» бесплатно арендует Жоау Мариу с правом выкупа за 18 млн евро и будет полностью платить ему зарплату

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу близок к переходу в ив» на правах аренды.

Сообщается, что московский клуб арендует португальца бесплатно, а опция выкупа будет составлять 18 млн евро. Также стало известно о том, что «Локомотив» будет платить всю зарплату игрока во время аренды. Она составит 3,5 млн евро.

Кроме того, сообщается, что уже прошел медосмотр перед переходом «Локомотив».

Первым об интересе «Локомотива» к хавбеку «Интера» сообщил Betting Insider. Вчера стало известно о том, что Жоау Мариу уже прибыл в Москву для подписания контракта с «Локо».