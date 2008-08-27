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«Локо» бесплатно арендует Жоау Мариу с правом выкупа за 18 млн евро и будет полностью платить ему зарплату

Теги Локомотив Интер премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Жоау Мариу Джанлука Ди Марцио Футбол

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу близок к переходу в «Локомотив» на правах аренды.

Сообщается, что московский клуб арендует португальца бесплатно, а опция выкупа будет составлять 18 млн евро. Также стало известно о том, что «Локомотив» будет платить всю зарплату игрока во время аренды. Она составит 3,5 млн евро.

Кроме того, сообщается, что Жоау Мариу уже прошел медосмотр перед переходом «Локомотив».

Первым об интересе «Локомотива» к хавбеку «Интера» сообщил Betting Insider. Вчера стало известно о том, что Жоау Мариу уже прибыл в Москву для подписания контракта с «Локо».

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