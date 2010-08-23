Неймар и его окружение требуют, чтобы «Барса» повысила предложение «ПСЖ» и действовала быстрее

Нападающий Неймар и его окружение поставили «Барселоне» ультиматум, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, бразилец и приближенные к нему люди требуют, чтобы предложила «ПСЖ» больше денег за трансфер, а также ускорила свои действия на трансферном рынке. Неймар хочет как можно скорее получить ясность в вопросе о том, в каком клубе он продолжит карьеру.

Сообщается, что сегодня днем «Барселона» сделает «ПСЖ» новое предложение о трансфере нападающего. Однако руководство каталонского клуба уверено в том, что Неймар должен сам форсировать события.

Представители «Барселоны» настаивают на том, что Неймар публично заявил о желании продолжить карьеру только в каталонском клубе. Они ожидают, что бразилец объявит о нежелании переходить в и «Ювентус», которые также претендуют на игрока. Неймар боится идти на такой шаг, так как предполагает, что «ПСЖ» может не отпустить его в «Барселону», а подобное заявление закроет для игрока двери в «Реал».

Стало известно, что Неймар использует свое окружение для того, чтобы донести до «Барселоны», что он не удовлетворен тем предложением, которое поступило «ПСЖ». Он пытается вынудить каталонский клуб предложить больше денег французскому клубу. В «Барселоне» считают подобные требования нечестными из-за того, что Неймар отказывается публично заявить о нежелании переходить в «Реал».

По информации источника, «Барселона» и так уже сделала достаточно хорошее предложение. Они хотели арендовать Неймара на два года с опцией выкупа в 2020 году за 120 млн евро или же с обязательством выкупа в 2021 году за 170 млн евро. Также «Барселона» настаивает на том, что полузащитник Усман Дембеле и защитник Нелсон Семеду не будут включены в сделку.

«Барса» считает, что и так уже многое сделала для того, чтобы трансфер Неймара состоялся, учитывая тот факт, насколько сложно осуществить этот переход. Поэтому в «Барселоне» считают осуществление сделки по практически невыполнимой задачей.