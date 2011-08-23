Игроки «Барсы» недовольны тем, как Бартомеу ведет переговоры по Неймару. Месси расстроен сильнее всех

Игроки «Барселоны» недовольны президентом клуба , сообщает Marca.

По информации источника, Бартомеу встречался с игроками и рассказал им о ходе переговоров по трансферу нападающего «ПСЖ» . Он сообщил футболистам о том, что клуб сделал «ПСЖ» предложение о переходе бразильца за 140 млн евро, но оно было отклонено.

Игроки считают, что Бартомеу нарушает обещание, которое он дал им в конце прошлого сезона. Тогда он заявил, что сделает все возможное для того, чтобы вернуть Неймара в «Барселону». По их мнению, предложить 140 млн евро за бразильца – это не все возможное.

Футболистов волнует то, что может перехватить Неймара. Сейчас они почти уверены в том, что бразилец не перейдет в «Барселону» несмотря на то, что каталонский клуб является для него первым выбором.

Как стало известно ранее, готов продать Неймара в «Реал», но не в «Барселону». Поэтому игроки каталонского клуба уверены, что руководство должно предложить за Неймара гораздо больше денег. И это то, чего не делает Бартомеу, поэтому игроки раздражены.

Сообщается, что капитан команды расстроен сильнее всех игроков «Барселоны». Он уверен, что такое усиление, как Неймар, необходимо «Барселоне», чтобы успешно провести новый сезон.