На матч «Краснодар» – «Локомотив» назначен Безбородов, Карасев на VAR

Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 7-го тура РПЛ.
24 августа (суббота)
«Тамбов» – «Динамо»
Cудья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
«Уфа» – «Зенит»
Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
«Краснодар» – «Локомотив»
Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
25 августа (воскресенье)
ЦСКА – «Ахмат»
Судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Игорь Синер (Омск).
«Ростов» – «Рубин»
Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Юнус Кошко (Краснодар); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
«Крылья Советов» – «Спартак»
Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).
«Арсенал» – «Оренбург»
Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
26 августа (понедельник)
«Урал» – «Сочи»
Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); VAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).