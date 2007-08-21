Реклама 18+
Реклама 18+

На матч «Краснодар» – «Локомотив» назначен Безбородов, Карасев на VAR

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Ахмат Урал Арсенал Тула Владислав Безбородов Оренбург Сергей Карасев Краснодар Уфа Сергей Лапочкин Виталий Мешков Алексей Сухой Сергей Сергеевич Иванов Василий Казарцев Тамбов Сочи Футбол

Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 7-го тура РПЛ.

24 августа (суббота)

«Тамбов» – «Динамо»

Cудья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

«Уфа» – «Зенит»

Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

«Краснодар» – «Локомотив»

Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

25 августа (воскресенье)

ЦСКА – «Ахмат»

Судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Ростов» – «Рубин»

Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Юнус Кошко (Краснодар); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

«Крылья Советов» – «Спартак»

Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Арсенал» – «Оренбург»

Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

26 августа (понедельник)

«Урал» – «Сочи»

Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); VAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

Реклама 18+

Опрос

Судейство в РПЛ – ужас?

49458 голосов 85
  • Да, пока все очень плохо
    79%
  • Нет, ничего особенного не происходит
    21%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться