Олег Кононов: «Очень хочу, чтобы у «Спартака» был стиль»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мыслями после победы в матче 6-го тура РПЛ против (2:1), передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

– Дерби легким не бывает. Приятно, что мы выиграли на своем стадионе при огромной поддержке наших болельщиков.

Первый тайм был равным, а во втором были посильней, хотя концовка игры была для нас непростой, тем не менее ребята молодцы. На данный момент так. Поздравляю команду с победой.

– Не беспокоит, что первый тайм явно слабее второго?

– Сказав, что не беспокоит, обману. Конечно, беспокоит. Почему команда выходит немного закрепощенной, а не раскрепощенной? Об этом было сказано в перерыве. Сделаем серьезное расследование и на эту тему серьезно поработаем.

Почему равная игра в первом тайме? Были моменты и у нас, и у , ЦСКА просто больше владел мячом, нас это не устраивает.

– Четыре матча выигрывает. Вам стало легче психологически?

– С каждой победой чувствую, что команда становится увереннее, каждый игрок чувствует уверенность. А если говорим про тренера – это моя работа.

Критика… Не критика, а определенное давление идет. Это «Спартак», не я первый, не я последний тренер. «Спартак» в первую очередь должен выигрывать. А если нет – будет давление на игроков и тренера.

Я это давление воспринимаю, оцениваю, что нахожусь в «Спартаке». Хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70 лет, хочу выигрывать любую игру. Мы все с игроками нацелены на это.

– Тяжелый график, как справляетесь?

– Очень хорошие команды нам противостоят. Победили непростой «Тун». Так же как и в РПЛ. Эта неделя вообще будет очень жесткая: две игры через два на третий. Включая ЦСКА, три игры за шесть дней.

Наша задача в первую очередь – восстановиться, дать возможность быть в тонусе тем, кто играл мало, потому что сейчас будет ротация. Важно вместе сплоченно тренерским штабом отработать.

– Спустя 9 месяцев для вас стиль все так же важен или теперь победа любой ценой?

– Стиль важен, и я очень хочу, чтобы этот стиль был в «Спартаке». Стиль, который был, это даже система. И подбор игроков, и тренировочный процесс.

Я хочу, чтобы «Спартак» имел такой стиль, таких же игроков, которых мы ценим и вспоминаем вне зависимости от того, сколько им лет.

Вспоминаем победы, большие победы. Те трофеи, которые были в «Спартаке». Мы ответственны перед болельщиками, – сказал Кононов.