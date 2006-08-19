Сайт «Фратрии» опубликовал заявление о бойкоте матчей «Спартака» с 80-й минуты. Это был взлом

Объединение болельщиков «Фратрия» объявило о бойкоте матчей «Спартака» с 80-й минуты, включая сегодняшнее дерби с . Сообщалось, что фанаты недовольны главным тренером команды Олегом Кононовым.

Заявление было опубликовано на сайте «Фратрии», затем текст удалили. Позже в официальном твиттере «Фратрии» появилось сообщение о взломе.

«Друзья! Наш сайт был взломан, не обращайте внимания на опубликованное псевдозаявление. Сегодня на дерби шизим до финального свистка! Победа будет за нами!» – сказано в сообщении.

Текст заявления выглядел следующим образом:

«В ноябре 2018 года принял решение о назначении нового тренера команды. За практически целый год работы не оправдал никаких ожиданий, чем вызвал большой резонанс и недовольство активных фанатов «Спартака». В связи с этим Советом «Фратрии» было решено поставить вопрос ультимативно. На крайней встрече Совета «Фратрии» были обсуждены последующие действия со стороны активных болельщиков «Спартака».

В связи со сложившийся обстановкой, Совет «Фратрии» принял единогласное решение о бойкоте с 80-й минуты абсолютно всех матчей «Спартака», включая сегодняшнее дерби. Мы призываем всех активных болельщиков поддержать данное решение и покидать все последующие матчи после 80-й минуты, невзирая на результат. Данный запрет будет активен до новых изменений в клубе и нового заявления Совета».