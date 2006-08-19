Реклама 18+
Реклама 18+

Сайт «Фратрии» опубликовал заявление о бойкоте матчей «Спартака» с 80-й минуты. Это был взлом

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Фратрия Олег Кононов Футбол

Объединение болельщиков «Фратрия» объявило о бойкоте матчей «Спартака» с 80-й минуты, включая сегодняшнее дерби с ЦСКА. Сообщалось, что фанаты недовольны главным тренером команды Олегом Кононовым. 

Заявление было опубликовано на сайте «Фратрии», затем текст удалили. Позже в официальном твиттере «Фратрии» появилось сообщение о взломе. 

«Друзья! Наш сайт был взломан, не обращайте внимания на опубликованное псевдозаявление. Сегодня на дерби шизим до финального свистка! Победа будет за нами!» – сказано в сообщении. 

Текст заявления выглядел следующим образом:

«В ноябре 2018 года «Спартак» принял решение о назначении нового тренера команды. За практически целый год работы Олег Кононов не оправдал никаких ожиданий, чем вызвал большой резонанс и недовольство активных фанатов «Спартака». В связи с этим Советом «Фратрии» было решено поставить вопрос ультимативно. На крайней встрече Совета «Фратрии» были обсуждены последующие действия со стороны активных болельщиков «Спартака».

В связи со сложившийся обстановкой, Совет «Фратрии» принял единогласное решение о бойкоте с 80-й минуты абсолютно всех матчей «Спартака», включая сегодняшнее дерби. Мы призываем всех активных болельщиков поддержать данное решение и покидать все последующие матчи после 80-й минуты, невзирая на результат. Данный запрет будет активен до новых изменений в клубе и нового заявления Совета».

 

Реклама 18+

Опрос

Кто победит в дерби?

4379 голосов 14
  • Спартак
    49%
  • ЦСКА
    36%
  • Будет ничья
    15%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться