«ПСЖ» требует у «Барсы» 250 млн евро за Неймара. Это инструкции из Катара

«ПСЖ» готов продать нападающего команды в «Барселону» за 250 млн евро, сообщает Marca.

Французский клуб готов продать Неймара в любой клуб, кроме «Барселоны». Однако руководители столкнулись с тем, что на бразильца сложно найти покупателей, поэтому согласились начать переговоры с представителями каталонского клуба. Однако французский клуб готов продать Неймара только за 250 млн евро. Руководители «ПСЖ» готовы обсуждать трансфер, инструкции по цене Неймара они получают из Катара.

Сообщается, что «ПСЖ» рассматривает возможность включения лишь одного игрока в эту сделку. В планы главного тренера французской команды входит только полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Сейчас видит только один вариант осуществления трансфера – включить игрока команды и доплатить какую-то сумму. Однако, учитывая финансовые запросы «ПСЖ», осуществить трансфер будет практически невозможно.