Реклама 18+
Реклама 18+

«Барселона» предложит «ПСЖ» 100 млн евро и Коутиньо за Неймара, «ПСЖ» хочет 150 млн

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Жерар Пике лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Луис Суарес Неймар Филиппе Коутиньо Серджи Бускетс Гильем Балаге Футбол

Испанский журналист Гильем Балаге рассказал о ходе переговоров «Барселоны» с «ПСЖ» по поводу форварда Неймара.

Сегодня стороны проведут первый раунд переговоров напрямую друг с другом. «Барселона» намерена предложить 100 миллионов евро и полузащитника Филиппе Коутиньо. «ПСЖ» готов согласиться на игрока и деньги, но хочет 150 миллионов.

Сам Неймар больше не хочет играть за «ПСЖ». Капитан «Барсы» Лионель Месси и другие ветераны команды (Луис Суарес, Серджи Бускетс, Жерар Пике) выступают за возвращение Неймара.

Зарегистрируйтесь на PUMA SKILLS DAY: футбольные турниры, челленджи и мастер-классы от звезд РПЛ ждут вас!

 

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться