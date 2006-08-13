«Барселона» предложит «ПСЖ» 100 млн евро и Коутиньо за Неймара, «ПСЖ» хочет 150 млн

Испанский журналист Гильем Балаге рассказал о ходе переговоров «Барселоны» с по поводу форварда Неймара.

Сегодня стороны проведут первый раунд переговоров напрямую друг с другом. намерена предложить 100 миллионов евро и полузащитника . готов согласиться на игрока и деньги, но хочет 150 миллионов.

Сам Неймар больше не хочет играть за «ПСЖ». Капитан «Барсы» и другие ветераны команды (Луис Суарес, Серджи Бускетс, ) выступают за возвращение Неймара.