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Егоров об эпизоде с Чаловым: «Игрока «Сочи» должны были удалить и назначить пенальти»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи КДК РФС Александр Егоров Василий Конов Виталий Мешков Федор Чалов Иван Миладинович Арнор Сигурдссон Сочи Футбол

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался о моментах из матча 5-го тура РПЛ ЦСКА – «Сочи» (0:0).

В одном из эпизодов защитник сочинцев Иван Миладинович сломал нос форварду Федору Чалову.

«Завтра будет рассмотрен момент с Чаловым на КДК. Момент черно-белый, игрок должен был быть удален и назначен одиннадцатиметровый удар, другого варианта быть не может.

Про Сигурдссона: это та ситуация, когда невозможно не показать желтую карточку. Но это не красная карточка.

Когда в таких ситуациях мы не показываем карточки, это всех нервирует. Объяснить почему так – не могу. Он в личном разговоре мне сказал, что «подвис», – сказал Егоров.

Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.

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