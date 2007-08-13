Роналду об отличиях от Месси: «Я играл в разных клубах и выигрывал с ними ЛЧ»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, чем он отличается от игрока «Барселоны» .

«Разница в том, что я играл в разных клубах и с разными командами выигрывал Лигу чемпионов. Я был лучшим бомбардиром этого турнира шесть раз подряд. Немногие футболисты выиграли Лигу чемпионов пять раз, так что я могу отождествлять себя с этим соревнованием.

Месси – отличный футболист. Его будут помнить не только за пять «Золотых мячей», но и за то, что он, как и я, становится лучше год за годом», – цитирует Роналду Football Italia со ссылкой на DAZN.