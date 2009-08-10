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Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Динамо», «Краснодар» против «Рубина», «Оренбург» примет «Тамбов»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал Арсенал Тула Оренбург Краснодар Уфа Тамбов Сочи Футбол

В 5-м туре РПЛ «Краснодар» примет «Рубин», «Зенит» проведет выездной матч с «Динамо». 

В воскресенье «Локомотив» сыграет с «Уралом», ЦСКА – с «Сочи», «Ахмат» будет противостоять «Спартаку». 

Завершится тур в понедельник матчем между «Ростовом» и «Крыльями Советов».  

Чемпионат России

5-й тур

Оренбург – Тамбов
Дата проведения
10 августа, 14.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика

 

Краснодар – Рубин
Дата проведения
10 августа, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Динамо – Зенит
Дата проведения
10 августа, 19.00, «ВТБ-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Арсенал Тула – Уфа
Дата проведения
11 августа, 14.00, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив – Урал
Дата проведения
11 августа, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

 

ЦСКА – Сочи
Дата проведения
11 августа, 19.00, «Baza CSKA Moskva»
превью матча онлайн статистика

 

Ахмат – Спартак
Дата проведения
11 августа, 21.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов – Крылья Советов
Дата проведения
12 августа, 20.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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