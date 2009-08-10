Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Динамо», «Краснодар» против «Рубина», «Оренбург» примет «Тамбов»

В 5-м туре РПЛ «Краснодар» примет «Рубин», «Зенит» проведет выездной матч с «Динамо».
В воскресенье «Локомотив» сыграет с «Уралом», ЦСКА – с «Сочи», «Ахмат» будет противостоять «Спартаку».
Завершится тур в понедельник матчем между «Ростовом» и «Крыльями Советов».
Чемпионат России
5-й тур
- Дата проведения
- 10 августа, 14.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 10 августа, 19.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 10 августа, 19.00, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 11 августа, 14.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 11 августа, 16.30, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 11 августа, 19.00, «Baza CSKA Moskva»
- Дата проведения
- 11 августа, 21.30, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 12 августа, 20.00, «Ростов-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.