Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Динамо», «Краснодар» против «Рубина», «Оренбург» примет «Тамбов»

В 5-м туре РПЛ «Краснодар» примет «Рубин», «Зенит» проведет выездной матч с «Динамо».

В воскресенье «Локомотив» сыграет с «Уралом», ЦСКА – с «Сочи», «Ахмат» будет противостоять «Спартаку».

Завершится тур в понедельник матчем между «Ростовом» и «Крыльями Советов».

Чемпионат России

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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