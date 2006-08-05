Халк: «Малком сделал правильный выбор. Болельщики «Зенита» создают прекрасную атмосферу»

Бывший нападающий «Зенита» Халк прокомментировал переход полузащитника Малкома в петербургский клуб.

«Я очень рад слышать, что Малком выбрал «Зенит» для продолжения карьеры. Санкт-Петербург – город с прекрасной атмосферой, отзывчивыми людьми и большой любовью к футболу. В России я провел четыре незабываемых года, хочу ему сказать, что там очень гостеприимные и душевные люди.

Желаю ему удачи. Уверен, что он сделал правильный выбор. Болельщики «Зенита» навсегда в моем сердце, они создают прекрасную атмосферу на стадионе и страстно поддерживают свою команду», – сказал Халк.

«Зенит» о Малкоме и расизме: «Выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что многие СМИ и футбольные клубы публикуют непроверенную информацию»