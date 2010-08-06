Мать Малкома о расизме: «Сын ничего такого не заметил и был очень доволен после матча»

Флавиа де Оливейра, мать полузащитника Малкома, прокомментировала информацию о том, что ее сын подвергся расизму со стороны фанатов петербургского клуба.

«Когда я прочитала новости, то даже позвонила ему и спросила, правда ли это. Он ответил: «Правда – что?». Он ничего такого не заметил и был очень доволен после матча [с «Краснодаром»].

очень доволен тем, как к нему относится руководство «Зенита», особенно генеральный директор [Медведев]. Он даже попросил клуб предоставить ему репетитора по русскому языку. Вчера он провел весь день, спокойно гуляя по улицам.

Я сама сталкивалась с расизмом во Франции. Малком прошел через это в одном из магазинов Испании. Но я воспитала своего сына так, чтобы он не становился заложником этой проблемы. Это не значит, что нужно проявлять малодушие и притворяться, словно ничего не было. Это важно, и расизм нужно осуждать, но не позволять ему влиять на нашу жизнь, – сказала Флавиа де Оливейра.

«Зенит» о Малкоме и расизме: «Выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что многие СМИ и футбольные клубы публикуют непроверенную информацию»