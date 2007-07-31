Матч «Зенит» – «Краснодар» с VAR обслужит Еськов, «Спартак» – «Динамо» – Безбородов и другие назначения 4-го тура РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 4-го тура РПЛ.
3 августа (суббота)
«Урал» – «Ростов»
Судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).
«Крылья Советов» – «Локомотив»
Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
«Спартак» – «Динамо»
Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
«Зенит» – «Краснодар»
Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); VAR – Виталий Мешков (Дмитров), AVAR – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
4 августа (воскресенье)
«Тамбов» – «Арсенал»
Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Енютин (Москва).
«Рубин» – ЦСКА
Судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Сочи» – «Уфа»
Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).
5 августа (понедельник)
«Ахмат» – «Оренбург»
Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Александр Гончар (Сочи).