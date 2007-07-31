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Матч «Зенит» – «Краснодар» с VAR обслужит Еськов, «Спартак» – «Динамо» – Безбородов и другие назначения 4-го тура РПЛ

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 4-го тура РПЛ.

3 августа (суббота)

«Урал» – «Ростов»

Судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).

«Крылья Советов» – «Локомотив»

Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

«Спартак» – «Динамо»

Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«Зенит» – «Краснодар»

Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); VAR – Виталий Мешков (Дмитров), AVAR – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

4 августа (воскресенье)

«Тамбов» – «Арсенал»

Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

«Рубин» – ЦСКА

Судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Сочи» – «Уфа»

Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

5 августа (понедельник)

«Ахмат» – «Оренбург»

Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

На старте РПЛ арбитры часто ошибаются. Мы собрали главное

170 миллионов евро, 8 трофеев, 364 гола и 171 голевых. Угадаете это трио «Барселоны»?

 

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