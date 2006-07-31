Takvim: «Бешикташ» сделает финальное предложение о трансфере Шюррле

Полузащитник дортмундской Андре Шюррле может перейти в «Бешикташ», пишет турецкое издание Takvim.

Сообщается, что главный тренер Абдулла Авджи очень хочет видеть немецкого игрока в составе своей команды.

Также турецкое издание пишет о том, что Шюррле в скором времени может перейти в ЦСКА. Возможно, была допущена ошибка и московский ЦСКА перепутали со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что Шюррле уже прошел медосмотр в «Спартаке» и будет выступать под 20-м номером. хочет арендовать немца на один сезон с правом выкупа за 8 миллионов евро. Также стало известно, что «Спартак» готов платить футболисту 3 млн евро в год.

В сезоне-2018/19 Шюррле выступал за «Фулхэм» на правах аренды. Он провел 24 матча в чемпионате Англии и забил 6 мячей.